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ЕГЭ в 2023 году в новых регионах России можно будет сдать по желанию

Виктория Ивашечкина
11:47 19.10.2022
По словам Анзора Музаева, у регионов будет такое же право сдачи экзаменов, как у Крыма и Севастополя в свое время.
ЕГЭ в 2023 году в новых регионах России можно будет сдать по желанию
© Фото: Сергей Орлов, РИА Новости
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В 2023 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в четырех новых субъектах России можно будет сдать по желанию. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Будет переходный период, право сдачи, как у Крыма и Севастополя когда-то... добровольно. Мы тоже не будем в этом ограничивать», - отметил Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников, передает ТАСС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что процедура выдачи российских паспортов жителям республики станет быстрее по сравнению с уже действовавшей упрощенной. При этом паспортный контроль и проверки на бывшей границе ДНР и РФ в первое время сохранятся. 

Напомним, торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России прошла 30 сентября в Кремле. Президент РФ Владимир Путин выступил на ней с речью, в частности указав на то, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

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