Repubblica: соратник Берлускони может не стать главой МИД из-за слов экс-премьера о России

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Экс-глава Европарламента Антонио Таяни может не получить пост главы МИД в новом правительстве Италии. Издание Repubblica предполагает, что это может произойти из-за заявлений Берлускони о России.

Ранее СМИ сообщили о том, что бывший итальянский премьер, предположительно, заявил, «что немного восстановил отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Он якобы рассказал, что российский лидер на его день рождения «прислал 20 бутылок водки и очень доброе письмо». Как отметил Берлускони, Путин называл его «первым из пяти своих настоящих друзей». Позже партия политика выступила с официальным опровержением информации изданию La Press.

Сам риск заключается в том, что предположительные заявления политика поставят под вопрос возможность передачи иностранных дел в ведение представителей партии «Вперед, Италия».

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завел аккаунт в социальной сети TikTok. Там он рассказал анекдот про себя, президента России Владимира Путина, американского лидера Джо Байдена и папу римского.