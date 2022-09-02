Берлускони завел аккаунт в TikTok и рассказал анекдот про Путина и Байдена

Политик рассказал шуточную историю о самолете, якобы терпящем крушение, в котором оказались Путин, Байден, папа римский и он сам.

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал анекдот про себя, президента России Владимира Путина, американского лидера Джо Байдена и папу римского. Так, Берлускони поведал, что в самолете, якобы терпящем ЧП, сидели мировые лидеры и понтифик со своим помощником. При этом на пятерых оказалось четыре парашюта.

«Первый забирает Байден со словами "Я самый главный на Западе", второй берет Путин со словами "Я самый главный на Востоке". Третий парашют забирает Берлускони, заявив, что "он самый умный политик в мире”», - шутит Берлускони в ролике, размещенном в его TikTok-аккаунте.

Далее помощник папы римского предложил понтифику свой парашют, но получил от него отказ и призыв спасать себя самостоятельно. В итоге помощник отметил, что парашютов осталось все же два, ибо «Берлускони выпрыгнул с его рюкзаком».

Ранее экс-премьер Италии заявил, что ситуация вокруг Украины показала изолированность Запада от всего остального мира. Вместе с тем политик подчеркнул, что прозападными можно считать не так уж много стран мира.