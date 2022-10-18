Власти Харькова заявили о взрывах в одном из промышленных районов города

По словам мэра Харькова, за пять минут было зафиксировано две серии взрывов.

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В Харькове за пять минут зафиксировали две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

«Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил, что в северной части города, где ранее звучала воздушная тревога, зафиксировали взрывы. Также он сообщил, что в Никопольском районе в результате ударов были повреждены линии электропередач в селе Вышетарасовка. Кроме того, по его словам, нарушена работа агропредприятия и башни мобильной связи.

Также стало известно, что воздушную тревогу объявили в Одессе, Одесской и Черниговской областях. Местных жителей попросили укрыться в ближайших убежищах.