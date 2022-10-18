В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв

Максим Крюков
08:28 18.10.2022
В городе объявлена воздушная тревога.
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв
© Фото: Половко Сергей Николаевич, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Читайте нас на:

В северной части города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, где ранее звучала воздушная тревога, зафиксировали взрывы. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», - написал он в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что в Никопольском районе в результате ударов были повреждены линии электропередач в селе Вышетарасовка. Кроме того, по его словам, нарушена работа агропредприятия и башни мобильной связи.

Ранее стало известно, что в Одессе, Одесской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Кроме этого, во вторник, 18 октября, воздушную тревогу объявили в Киеве, Черкасской и Полтавской областях Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:00 В стране и мире
В Одессе и Черниговской области объявили воздушную тревогу
07:05 Армия
Видео
Сковать врага страхом: российский снайпер рассказал о задачах в зоне СВО
06:21 В стране и мире
МЧС РФ: число погибших в результате крушения самолета в Ейске возросло до тринадцати
06:10 В стране и мире
Пленные украинцы рассказали, как им удалось повоевать всего полдня
05:36 В стране и мире
Видео
«Я в России, сообщи всем»: освобожденные из украинского плена позвонили родным
Популярное
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.