В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв

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В северной части города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, где ранее звучала воздушная тревога, зафиксировали взрывы. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», - написал он в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что в Никопольском районе в результате ударов были повреждены линии электропередач в селе Вышетарасовка. Кроме того, по его словам, нарушена работа агропредприятия и башни мобильной связи.

Ранее стало известно, что в Одессе, Одесской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Кроме этого, во вторник, 18 октября, воздушную тревогу объявили в Киеве, Черкасской и Полтавской областях Украины.