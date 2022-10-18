В Одессе и Черниговской области объявили воздушную тревогу

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В Одессе, Одесской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти.

«Тревога! Все в укрытия», - написал советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

О воздушной тревоге ранее объявили в мэрии Одессы, а также власти Черниговской области.

Кроме этого, во вторник, 18 октября, воздушную тревогу объявили в Киеве, Черкасской и Полтавской областях. Власти Кривого Рога сообщили о взрыве в северной части города.

Накануне воздушная тревога была объявляли в Николаевской, Одесской и Полтавской областях. Местные власти призвали местных жителей спрятаться в укрытии и не выходить без особой надобности на улицу.

ВС России приступили к нанесению точечных ударов в прошлый понедельник после осуществленного теракта на Крымском мосту. Российская сторона наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры, объектам военного управления и связи Украины.