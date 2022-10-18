Один из арестованных по делу о взрыве на Крымском мосту занимался интернет-торговлей

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Один из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту - 37-летний Дмитрий Тяжелых - торговал электронным оборудованием через Интернет. Об этом сообщает RT.

Как утверждается, мужчина занимался бизнесом с 2013 года. Также подчеркивается, что семь лет назад он развелся с супругой, которая после расставания не поддерживала с ним связь и не знала, чем он занимается.

Ранее сообщалось, что компания, которая была получателем груза фуры, подорвавшейся на мосту, вероятнее всего, была фиктивной. Как утверждает RT, за фирмой не числилось ни прибыли, ни налоговых платежей. Ее владелец, Александр Былин, был арестован по делу о теракте 17 октября.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

Позже Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России установили организатора взрыва, им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Более того, стало известно, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста было отправлено из порта Одессы еще в начале августа.

В четверг, 13 октября, Киевский районный суд Симферополя арестовал первых пятерых фигурантов дела - Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

Накануне, 17 октября, Басманный суд Москвы арестовал еще троих граждан России - Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту.