В МО РФ заявили, что в Ейске потерпел крушение Су-34

Как утверждается, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

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В Минобороны России заявили, что в Ейске потерпел крушение Су-34. Уточняется, что ЧП произошло при наборе высоты для выполнения тренировочного полета.

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34», - говорится в сообщении.

Как утверждают летчики, которым удалось катапультироваться, воздушное судно рухнуло из-за возгорания одного из двигателей при взлете.

В российском военном ведомстве уточнили, что на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов началось возгорание топлива самолета.