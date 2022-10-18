МЧС России: в Ейске завершен разбор завалов многоэтажки

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 68 человек, более 360 были эвакуированы.

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В МЧС России сообщили, что в городе Ейск Краснодарского края завершен разбор завалов жилого дома после крушения самолета Су-34. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 68 человек, более 360 были эвакуированы в гостиницы и пансионаты.

«Спасатели завершили разбор завалов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что число погибших в результате крушения самолета в Ейске возросло до тринадцати человек. Среди них трое детей.

Кроме того, в пресс-службе Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края заявили, что пожар, который вспыхнул после падения истребителя, в многоквартирном жилом доме был потушен. Состояние многоэтажки оценит специальная комиссия.