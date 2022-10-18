МЧС РФ: число погибших в результате крушения самолета в Ейске возросло до тринадцати

По данным ведомства, за время поисково-спасательных мероприятий специалистам удалось спасти 68 человек, более 360 жителей были эвакуированы.

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Число погибших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске выросло до 13 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Также сообщается, что к настоящему моменту разбор завалов завершен. По данным ведомства, за время поисково-спасательных мероприятий специалистам удалось спасти 68 человек, более 360 жителей были эвакуированы.

Ранее стало известно, что пожар в многоквартирном жилом доме после падения самолета был потушен. Состояние многоэтажки оценит специальная комиссия. На месте была организована работа десяти световых башен.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что в Ейске потерпел крушение Су-34. Уточняется, что ЧП произошло при наборе высоты для выполнения тренировочного полета. Самолет был без боекомплекта.