Глава МАГАТЭ заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным

Гросси добавил, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг ЗАЭС до конца года.

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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси желает как можно скорее еще раз встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам.

«Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее», — передает ТАСС слова Рафаэля Гросси.

Глава МАГАТЭ добавил, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года. По его словам, необходимо продолжать работу по этому направлению.

Напомним, Рафаэль Гросси 11 октября провел встречу с Владимиром Путиным. Российский лидер Предложил ему обсудить ситуацию с ЗАЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.

А в начале сентября станцию посетили эксперты МАГАТЭ. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором эксперты подтвердили факты обстрелов ЗАЭС. Организация оставила несколько человек на станции на постоянной основе.