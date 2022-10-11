Путин на встрече с Гросси предложил обсудить ситуацию с ЗАЭС

Российский лидер отметил, что с удовольствием обсудит все вопросы, которые могут вызывать у кого-то обеспокоенность.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Целью встречи стала ситуация с Запорожской атомной электростанцией. Глава государства подчеркнул, что Москва открыта к решению всех вопросов.

«Мы очень рады вас видеть и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, может быть, даже вызывают у кого-то обеспокоенность, но у нас тоже. Например, все, что касается ситуации вокруг Запорожской АЭС», - сказал Путин.

а

Запорожская АЭС - крупнейшая по количеству энергоблоков атомная станция в Европе. В марте ВС РФ взяли ее под полный контроль и охрану. С тех пор ВСУ и подразделения нацбатальонов регулярно обстреливали станцию.

В начале сентября ЗАЭС посетили эксперты МАГАТЭ. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором эксперты подтвердили факты обстрелов станции. Организация оставила несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе.