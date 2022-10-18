Ряд стран призвал ООН задействовать Конвенцию о биооружии из-за биолабораторий США на Украине

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Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Концепции о биологическом оружии в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине. Совместное заявление зачитал заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

«Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы», - передает РИА Новости слова Воронцова.

Напомним, недавно Россия предоставила доказательства военно-биологической деятельности США на Украине во время совещания государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. На острые вопросы представитель делегации Соединенных Штатов в ходе заседания ответить не смог.

Так, например, он ушел от ответа на вопрос о патентах на беспилотные летательные аппараты для распространения биологического оружия. В попытке уйти от поставленных вопросов заместитель директора по Программе снижения биологической угрозы Кевин Гаррет в ходе своего выступлении говорил исключительно об исторических аспектах программы.