В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ряд стран призвал ООН задействовать Конвенцию о биооружии из-за биолабораторий США на Украине

Сергей Лебедев
23:58 18.10.2022
С обращением выступили Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия.
Ряд стран призвал ООН задействовать Конвенцию о биооружии из-за биолабораторий США на Украине
© Фото: Federico Gambarini dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Концепции о биологическом оружии в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине. Совместное заявление зачитал заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

«Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы», - передает РИА Новости слова Воронцова.

Напомним, недавно Россия предоставила доказательства военно-биологической деятельности США на Украине во время совещания государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. На острые вопросы представитель делегации Соединенных Штатов в ходе заседания ответить не смог.

Так, например, он ушел от ответа на вопрос о патентах на беспилотные летательные аппараты для распространения биологического оружия.  В попытке уйти от поставленных вопросов заместитель директора по Программе снижения биологической угрозы Кевин Гаррет в ходе своего выступлении говорил исключительно об исторических аспектах программы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:58 В стране и мире
Ряд стран призвал ООН задействовать Конвенцию о биооружии из-за биолабораторий США на Украине
21:17 Армия
Видео
Суровикин заявил о готовности ВС РФ к вывозу мирного населения Херсонской области
21:14 Армия
Видео
Генерал Суровикин назвал русских и украинцев одним народом
21:12 Армия
Видео
«От 600 до 1000 человек»: Суровикин назвал ежесуточные потери ВСУ
17:30 Спорт
Тренер Хохлов смог выиграть 65 млн рублей у Facebook*
Популярное
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.