Суровикин рассказал об уничтожении 600 объектов ВСУ российскими беспилотниками
По словам генерала армии Сергея Суровикина, российские БПЛА выполнили более восьми тысяч вылетов в зоне спецоперации.
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Вооруженные Силы Российской Федерации активно применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Беспилотной авиацией выполнено более восьми тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов ВСУ», - заявил Суровикин в интервью «Звезде».
Ранее командующий назвал русских и украинцев одним народом и обвинил киевский режим в том, что он толкает собственных граждан на смерть. По словам Суровикина, Москва хотела бы видеть Украину независимым от НАТО государством, дружественным России.