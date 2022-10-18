Армия Суровикин рассказал об уничтожении 600 объектов ВСУ российскими беспилотниками Ян Брацкий По словам генерала армии Сергея Суровикина, российские БПЛА выполнили более восьми тысяч вылетов в зоне спецоперации. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вооруженные Силы Российской Федерации активно применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО генерал армии Сергей Суровикин. «Беспилотной авиацией выполнено более восьми тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов ВСУ», - заявил Суровикин в интервью «Звезде». Ранее командующий назвал русских и украинцев одним народом и обвинил киевский режим в том, что он толкает собственных граждан на смерть. По словам Суровикина, Москва хотела бы видеть Украину независимым от НАТО государством, дружественным России. Экспертное мнение и аналитика