«Дрон-школа» для мобилизованных: как проходит подготовка расчетов БпЛА в Приамурье

Военнослужащих учат действовать как в условиях плотной городской застройки, так и на открытой местности.

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В городе Белогорск Амурской области мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) проходят курс занятий по овладению навыками пилотирования беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) квадрокоптерного типа.

Тренировки проходят на базе - единственной на Дальнем Востоке - «Дрон-школы» с привлечением гражданских специалистов, а также с учетом опыта ведения боевых действий на Украине.

Ввиду разной степени подготовки, бойцы осваивают управление коптерами с азов, изучают теорию и отрабатывают навыки на практике. Кроме того, вырабатываются навыки действий в паре. Военнослужащих учат действовать как в условиях плотной городской застройки, так и на открытой местности.

После этого мобилизованные отрабатывают полет на корректировку нанесения огневых ударов артиллерии, полет на разведку местности, а также воздушное патрулирование заданной территории. Особое внимание в ходе тренировок уделяется организации взаимодействия расчетов беспилотных летательных аппаратов с командирами тактического звена на уровнях взвод - рота - батальон.

Помимо этого, расчеты квадрокоптеров ознакомятся с основами организации воздушного движения, эшелонирования воздушного пространства для различных типов БпЛА и метеорологического обеспечения полетов.

Ранее «Звезда» рассказала, как проходит подготовка резервистов в Запорожье. Уже более 15 тысяч мобилизованных прибыли в Донбасс и приступают к работе по усилению фронта. Учить с нуля никого не нужно - главное освежить в памяти боевые навыки. И отработка этих действий идет сейчас в усиленном режиме и ускоренном темпе.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.