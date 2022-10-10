Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне
Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне.
© Фото: РИА Новости
Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне.
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Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне
Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне.
© Фото: РИА Новости
Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне.
Экспертное мнение и аналитика
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