Количество погибших в Ейске выросло до 15 человек

В результате инцидента с самолетом в Ейске пострадали 43 человека, из них девять детей.

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Количество погибших из-за пожара в многоквартирном доме в Ейске увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили власти Краснодарского края.

«Число погибших увеличилось до 15», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы краевой администрации.

Как уточнила вице-губернатор региона Анна Минькова, пятнадцатым погибшим стал 51-летний пациент, ранее доставленный в больницу и скончавшийся от полученных ранений.

«Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 - средней степени тяжести, трое - в тяжелом состоянии), в том числе две беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение - три пациента», - пояснила вице-губернатор в своем Telegram-аккаунте.

Ранее сообщалось о 14 погибших в результате инцидента. Очередное тело было найдено под двигателем самолета Су-34, рухнувшего в районе жилого дома.

Трагедия произошла накануне. Самолет Су-34 взлетел с военного аэродрома ЮВО без боекомплекта. Экипаж планировал совершить учебно-боевой полет, но из-за пожара в двигателе самолет рухнул. Летчики до последнего пытались спасти машину и катапультировались за считанные секунды до падения самолета. В обстоятельствах катастрофы сейчас разбираются военные следователи и сотрудники Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин поручил оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.