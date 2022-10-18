«Находился под двигателем»: Кондратьев о поисках четырнадцатого погибшего в Ейске

Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, поисково-спасательные работы на месте крушения самолета около дома в Ейске завершены.

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Четырнадцатый погибший в многоквартирном доме в Ейске находился под двигателем упавшего самолета. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Он находился под двигателем самолета. К сожалению, мы говорим сегодня о 14 погибших», - сказал Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее информацию об увеличении количества погибших до 14 человек подтвердили в оперативном штабе на месте ликвидации последствий ЧП. По данным ГО и ЧС региона, еще 19 человек, включая пятерых детей, находятся в больнице.

Трагедия в Ейске произошла накануне. После взлета с военного аэродрома Южного военного округа самолет Су-34 рухнул в районе жилого дома. Экипаж совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. За несколько секунд до крушения летчики успели катапультироваться. По факту произошедшего СК РФ и военная прокуратура возбудили уголовное дело.