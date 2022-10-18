В стране и мире Один человек пострадал после обстрела ж/д станции в Белгородской области Виктория Ивашечкина Движение поездов после происшествия было приостановлено. © Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress Читайте нас на: В Белгородской области обстреляли железнодорожную станцию. В результате происшествия пострадал мужчина. Движение поездов было приостановлено. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - отметил он в своем Теlegram-канале. По словам Гладкова, на месте происшествия находятся оперативные службы. По последней информации, повреждена контактная сеть железнодорожных путей. Несколькими днями ранее снаряд ВСУ попал в здание нефтебазы в Белгородской области, в результате чего произошло возгорание. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. О пострадавших в результате обстрела не сообщалось. Экспертное мнение и аналитика