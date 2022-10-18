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Один человек пострадал после обстрела ж/д станции в Белгородской области

Виктория Ивашечкина
12:09 18.10.2022
Движение поездов после происшествия было приостановлено.
Один человек пострадал после обстрела ж/д станции в Белгородской области
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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В Белгородской области обстреляли железнодорожную станцию. В результате происшествия пострадал мужчина. Движение поездов было приостановлено. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - отметил он в своем Теlegram-канале

По словам Гладкова, на месте происшествия находятся оперативные службы. По последней информации, повреждена контактная сеть железнодорожных путей.

Несколькими днями ранее снаряд ВСУ попал в здание нефтебазы в Белгородской области, в результате чего произошло возгорание. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. О пострадавших в результате обстрела не сообщалось.

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