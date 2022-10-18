ВСУ обстреливают поселок и село в Курской области

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Вооруженные силы Украины обстреливают два населенных пункта в Курской области, удары привели к перебоям с электричеством. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

«Сейчас ВСУ ведут обстрел поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством. О возможных пострадавших и повреждениях сообщу позднее. Информацию уточняю», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, расположенный в Суджанском районе региона. Старовойт добавил, что повреждены крыша, перекрытия и окна монастыря. В результате обстрела никто не пострадал.

Кроме того, президент России Владимир Путин проинформировал, что украинские спецслужбы осуществили три теракта в отношении Курской атомной электростанции на территории РФ. Глава государства заверил, что в результате произошедшего серьезных последствий не последовало.