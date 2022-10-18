В ООН раскрыли факты издевательств ВСУ в отношении российских военнопленных

Ранее в Минобороны РФ неоднократно сообщали о многочисленных фактах пыток и досудебных расстрелов российских военнопленных на Украине.

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Украинские солдаты как минимум дважды совершили военные преступления в отношении российских военнопленных. Это следует из доклада Комиссии СПЧ ООН по расследованию событий на Украине.

«Комиссия <…> задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских Вооруженных сил, что является военными преступлениями. После захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом», - цитирует фрагмент документа РИА Новости.

Первый из описанных случаев произошел в селе Малая Рогань Харьковской области. По данным Комиссии СПЧ ООН, украинские боевики с 24 по 26 марта намеренно прострелили ноги российским военнослужащим, а одного из них избили винтовкой во время допроса. Второй инцидент произошел 29 марта в районе села Дмитровка Киевской области, где боец ВСУ трижды выстрелил в раненого военнослужащего.

«На видео видны другие неподвижные солдаты российских Вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен», - пишут авторы доклада.

Минобороны РФ неоднократно заявляло об издевательствах в отношении российских военнослужащих со стороны ВСУ. Зафиксированы многочисленные досудебные расправы над бойцами ВС РФ, акты пыток и издевательств, а также других грубейших нарушений положений Женевской конвенции об обращении с военнопленными со стороны ВСУ.