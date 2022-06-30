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Освобожденные пленные рассказали, каким пыткам их подвергли в СБУ

Максим Крюков
19:28 30.06.2022
По словам омбудсмена ДНР, 95% военнопленных подверглись пыткам.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Освобожденные из украинского плена военные Донецкой Народной Республики, находящиеся в настоящее время в больнице, рассказали о своем пребывании и условиях содержания в плену. медицинское учреждение посетила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

По ее словам, всего удалось обменять 47 граждан ДНР, из них 95% испытали на себе «зверства украинских карателей», в том числе пытки током.

«Попал в плен 25 марта, содержался в подвале полтора месяца в Киеве. Дальше был переведен в Полтаву, а после Полтавы - в Запорожье на обмен», - рассказал освобожденный военный Сергей Толстой.

На вопрос, были ли применены пытки, военнослужащий ответил, что его пытали приблизительно 4 часа, используя электричество и стреляя по ногам. Сейчас он проходит лечение в госпитале в ДНР, при этом травм после плена у него больше, чем он получил в бою.

Сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о крупном обмене пленных с Украиной по схеме «144 на 144», который состоялся накануне, 29 июня. Обмен состоялся по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Конашенков подчеркнул, что большинство людей, которых вернули путем обмена, - российские военнослужащие, а также бойцы ДНР и ЛНР. Их освобождение, сохранение жизни и здоровья он назвал главной задачей.

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