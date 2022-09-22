«Сломали об меня табуретку»: освобожденный военный рассказал о пытках в украинском плену

Украинские военнослужащие привезли его в частный дом, где подвергали избиениям, унижениям и издевательствам.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Освобожденный военнослужащий Виктор Белов рассказал о пытках, которым подвергался в украинском плену. Видео с его показаниями публикует Министерство обороны РФ.

Виктора взяли в плен после того, как он отбился от группы, когда попал под обстрел противника. Украинские военнослужащие привезли его в частный дом, где подвергали избиениям, унижениям и издевательствам.

«Любой ответ, не устраивающий их, переводил к групповому избиению меня как подушки. Табуреткой, ногами, шваброй, толпой. Сломали об меня табуретку», - сказал он.

Белов признался, что попасть под обстрел было не так страшно, как то, что ему довелось пережить в плену. Молодой человек в результате остался без селезенки и с проблемами с сердцем, он очень сильно похудел и сейчас лечится в госпитале.

Сегодня в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом возвращены в Россию 55 военнослужащих.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов