Тренер Хохлов смог выиграть 65 млн рублей у Facebook*

Кроме того, суд обязал социальную сеть разблокировать все упоминания его фамилии.

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Тренеру Дмитрию Хохлову удалось выиграть 65 миллионов рублей у соцсети Facebook*, принадлежащей компании Meta*, деятельность которой в данный момент запрещена на территории России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

По данным агентства, по решению суда Facebook* теперь обязан не только выплатить экс-футболисту вышеупомянутую сумму, но и разблокировать все упоминания его фамилии в социальной сети. В данный момент страница Хохлова на Facebook* продолжает быть скрытой.

В сентябре прошлого года стало известно, что заслуженный мастер спорта обратился в суд. Иск Хохлова к Facebook* был связан с тем, что соцсеть расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Изначально футбольный тренер требовал у социальной сети выплату в размере 150 миллионов рублей, однако впоследствии Солнцевский суд решил снизить размер компенсации нанесенного Хохлову морального ущерба.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистcкой и запрещена на территории РФ.