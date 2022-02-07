«Имя фактически стирают»: тренер Хохлов о ходе судебного разбирательства с Facebook

Экс-игрок сборной РФ по футболу, главный тренер ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов в разговоре со «Звездой» поделился своим мнением о причинах блокировки за упоминание его фамилии на Facebook.

По словам футболиста, вся проблема заключается в отсутствии представительства FB в России, а украинские модераторы внесли его фамилию в список оскорблений целой нации. При этом Хохлов намерен добиваться денежной компенсации и менять свое имя не собирается.

«Вся ситуация неприятная, непонятная, и за свое имя я буду бороться. Есть имя, на которое я очень долгое время работал, и мне обидно, что его фактически стирают», - заявил Хохлов.

Сегодняшнее заседание в Солнцевском суде было перенесено из-за множества возражений американской компании - их набралось на целую папку, с которой спортсмену и его адвокату еще предстоит ознакомиться.

В сентябре прошлого года стало известно, что главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов написал заявление в суд на американскую компанию Facebook. Как уточняется, иск связан с тем, что социальная сеть расценивает любое упоминание фамилии спортсмена как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Напомним, что Хохлов дебютировал в национальной сборной на чемпионате Европы по футболу 1996 года, на котором сыграл два матча. Участник чемпионата мира 2002 года (три матча). В сборной России Хохлов сыграл 53 матча, забил шесть мячей.