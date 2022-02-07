Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Имя фактически стирают»: тренер Хохлов о ходе судебного разбирательства с Facebook

Анна Назайкина
13:45 07.02.2022
Сегодняшнее заседание в Солнцевском суде было перенесено из-за множества возражений американской компании.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Экс-игрок сборной РФ по футболу, главный тренер ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов в разговоре со «Звездой» поделился своим мнением о причинах блокировки за упоминание его фамилии на Facebook.

По словам футболиста, вся проблема заключается в отсутствии представительства FB в России, а украинские модераторы внесли его фамилию в список оскорблений целой нации. При этом Хохлов намерен добиваться денежной компенсации и менять свое имя не собирается.

«Вся ситуация неприятная, непонятная, и за свое имя я буду бороться. Есть имя, на которое я очень долгое время работал, и мне обидно, что его фактически стирают», - заявил Хохлов.

Сегодняшнее заседание в Солнцевском суде было перенесено из-за множества возражений американской компании - их набралось на целую папку, с которой спортсмену и его адвокату еще предстоит ознакомиться.

В сентябре прошлого года стало известно, что главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов написал заявление в суд на американскую компанию Facebook. Как уточняется, иск связан с тем, что социальная сеть расценивает любое упоминание фамилии спортсмена как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Напомним, что Хохлов дебютировал в национальной сборной на чемпионате Европы по футболу 1996 года, на котором сыграл два матча. Участник чемпионата мира 2002 года (три матча). В сборной России Хохлов сыграл 53 матча, забил шесть мячей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:56 В стране и мире
В МИД РФ назвали подготовкой к провокации «истерику» в западных СМИ по Украине
12:54 В стране и мире
Видео
Муж убитой «Мисс Кузбасс - 2010» рассказал, как избавился от ее тела
11:19 Спорт
Видео
Главврач сборной РФ высказался об игре в масках хоккеисток на Олимпиаде
06:50 Армия
Видео
Отряд боевых кораблей ТОФ прошел через ледовые поля из Японского в Охотское море
05:05 Армия
Видео
Российские и белорусские летчики провели совместное патрулирование на Су-30СМ
Популярное
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
Мясников назвал главные ошибки при измерении давления
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.