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Один из освобожденных на Украине моряков готовится впервые увидеть полугодовалого сына

Ян Брацкий
17:18 18.10.2022
Этим утром самолет с 110 российскими военнослужащими и моряками прибыл на аэродром Чкаловский в Московской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Освобожденных на Украине российских моряков с нетерпением ждут дома. За время многомесячного отсутствия в семьях некоторых произошли кардинальные изменения. Об этом «Звезде» рассказала жена одного из освобожденных моряков Анна Федюкович.

«Познакомлю его с сыном. Он родился без него, и это самый важный момент - встреча с отцом. Старшие дети тоже очень его ждут. У нас трое сыновей. Васе шесть месяцев. Когда мы звоним, он слышит голос и улыбается. Надеемся, что все со временем стабилизируется и мы привыкнем друг к другу», - сказала Анна.

Ранее борт со 110 российскими гражданами, которые были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию в результате переговорного процесса, прибыл на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье. Среди его пассажиров - 72 российских моряка с гражданских судов, которых удерживали на Украине с февраля 2022 года.

Украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ. Две женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации. В кратчайшие сроки освобожденные будут доставлены в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.

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