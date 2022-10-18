Опубликованы кадры прибытия 110 освобожденных из плена россиян на аэродром Чкаловский

Среди них 72 российских моряка с гражданских судов, которых удерживали на Украине с февраля 2022 года.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На военный аэродром Чкаловский в Подмосковье прибыл борт со 110 российскими гражданами, которые были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию в результате переговорного процесса. Среди них 72 российских моряка с гражданских судов, которых удерживали на Украине с февраля 2022 года.

Украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации.

В кратчайшие сроки освобожденные будут доставлены в медучреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее освобожденные из украинского плена бойцы и моряки позвонили родным. Один из моряков не смог дозвониться жене, так как в Хабаровске, откуда он родом, в это время была уже ночь. А бойцу из Донецкой народной республики, который попал в плен в марте, с родными пообщаться удалось.