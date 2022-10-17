Россия и Украина обменялись пленными по формуле 110 на 108

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Сто десять россиян возвращены с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Среди них 72 российских моряка с гражданских судов, которые удерживались киевским режимом с февраля 2022 года.

Украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ. Две женщины перед обменом пожелали остаться в Российской Федерации и от возвращения на Украину отказались. Обмен состоялся при личном участии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

В настоящее время всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в столичные больницы и клиники для реабилитации.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов