До 14 человек выросло количество жертв в Ейске после падения Су-34

Еще 19 человек, среди которых пятеро детей, числятся в списках пострадавших.

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Количество погибших после пожара в жилом доме из-за падения самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

«Действительно, уже 14 погибших», - сообщили РИА Новости в оперштабе.

Еще 19 человек числятся в списках пострадавших. Среди них пятеро детей. Всем им оказывается медицинская помощь.

Трагедия произошла накануне вечером. Как сообщили в Минобороны России, полет Су-34 был учебно-тренировочным. Самолет взлетел с военного аэродрома Южного военного округа без боекомплекта. По словам летчиков, которые в последний момент успели катапультироваться из падающего самолета, после взлета у него загорелся один из двигателей. По поручению президента Владимира Путина в Ейск экстренно вылетели министры МЧС и здравоохранения. Вместе с главой региона они осмотрели место происшествия и провели оперативное совещание. Семьям погибших и пострадавшим решено оказать всю необходимую помощь.

Окончательные причины происшествия будут установлены в ближайшее время, расследованием занимаются Следственный комитет и военная прокуратура. В качестве основной версии трагедии рассматривают техническую неисправность воздушного судна. Вопрос о перспективах восстановления пострадавшего дома также решается.