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В доме в Ейске до сих пор остаются обломки рухнувшего накануне самолета

Виктория Ивашечкина
10:53 18.10.2022
Жильцов нескольких подъездов размещают в пункт временного назначения.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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В экстренных службах Ейска сообщили о том, что в доме, рядом с которым накануне рухнул самолет, до сих пор остаются обломки воздушного судна. При этом все аварийно-восстановительные работы планируется завершить уже в течение суток.

«Жильцов второго, третьего, четвертого подъезда размещают в пункт временного назначения. Сейчас проведение аварийно-восстановительных работ продолжается. Фрагменты авиационной техники находятся в здании самого дома. После того как работу закончит комиссия по происшествиям с военной авиацией, мы заходим с тяжелой техникой и разбираем завалы», - подчеркнул представитель экстренных служб.

Также сообщается о том, что угрозы обрушения дома в Ейске, во двор которого упал самолет, на данный момент нет.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером, 17 октября. По последним данным, число погибших в результате падения самолета увеличилось до 13 человек. Среди них трое детей. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 68 человек, более 360 были эвакуированы.

Как ранее сообщили в Минобороны, ЧП произошло при наборе высоты для выполнения тренировочного полета. Самолет был без боекомплекта.

Как утверждают сами летчики, которым удалось катапультироваться, воздушное судно рухнуло из-за возгорания одного из двигателей при взлете.

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