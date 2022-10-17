«Страшно, черный дым кругом»: житель Ейска о первых секундах после крушения Су-34

© Фото: VK, chp_berezniki

Очевидец крушения Су-34 рядом с жилым домом в Ейске в беседе со «Звездой» описал момент ЧП. По его словам, после падения начались взрывы, в воздухе появились огромные черные клубы дыма.

«Конечно, страшно было. Кто не испугается, когда над твоей головой падает что-то, пролетает и взрывается, черный дым стоит кругом? Состояние шоковое», - рассказал местный житель Артак.

Он отметил, что в настоящий момент на месте работают спасатели, медики, пожарные, полиция. По словам жителя города, «все очень мобильно сделано, организованно».

Ранее в экстренных службах заявили, что двое погибли и еще 15 пострадали в результате произошедшей трагедии. Как утверждают выжившие летчики, самолет рухнул после того, как загорелись двигатели. Борт выполнял учебно-тренировочный полет, боекомплекта в самолете не было. По факту произошедшего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.