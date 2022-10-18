В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой

Также ВС РФ поразили за сутки все назначенные объекты военного управления, системы энергетики Украины, арсеналы с иностранным вооружением.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Вооруженные силы РФ уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в Одесской области, сообщил на брифинге 18 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также российские военные поразили все назначенные объекты военного управления, системы энергетики Украины, арсеналы с иностранным вооружением.

В новой сводке о проведении спецоперации на Украине говорится и об успехах российских войск на Купянском направлении. Как утверждает представитель российского военного ведомства, ВС РФ в ходе наступления овладели Горобьевкой Харьковской области. При этом суточные потери Вооруженных сил Украины на данном направлении в личном составе превысили 60 человек.

В очередной раз российскими военными сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец на Краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла 46 своих бойцов. Кроме того, ВС РФ поразили цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии комплекса «Искра» в районе города Запорожье.

Ранее Минобороны показало кадры стрельбы из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» на полигоне ВВО, где идет подготовка мобилизованных для участия в спецоперации. На записи резервисты стреляют по целям, имитирующим «вражеские» танки на дальности до километра.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов