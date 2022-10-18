МО РФ: в районе города Запорожье поражен цех комплекса «Искра» по ремонту РЛС

Также, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, в городе был поражен и пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».

© Видео: Пресс-служба Росгвардии © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России заявили о поражении цеха на предприятии научно-производственного комплекса «Искра» по ремонту РЛС в районе Запорожья. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Пораженный цех вошел в перечень украинских объектов, пораженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

Еще в районе города Запорожье был поражен пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр». Досталось и 56 украинским артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике в 132 районах.

Конашенков подвел и суточные итоги контрбатарейной борьбы. ВС РФ поразили две артиллерийские батареи ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Трифоновка и Новониколаевка в Херсонской области. Поражению подвергся и взвод РСЗО HIMARS производства США, который находился в районе Дробышево на территории ДНР.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Новоивановка Николаевской области, Одноробовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов. В районах населенных пунктов Артемовск, Выемка и Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США», - добавил Игорь Конашенков.

Кроме этого, официальный представитель российского оборонного ведомства отметил уничтожение станции космической связи Центра правительственной связи Украины. Это произошло в районе Палиевки под Одессой.

А в районе населенного пункта Петропавловка на территории ДНР была уничтожена вражеская пусковая установка к ЗРК С-300.

Были подведены итоги работы российских средств ПВО за сутки. Были сбиты 10 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Кирово, Суханово, Кучерское, Дмитренко (Херсонская область), Евгеновка (Николаевская область), Зеленый Гай, Владимировка (ДНР), Красноселовка, Терновой и Энергодар (Запорожская область).

Игорь Конашенков озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации были уничтожены 232 самолета, 161 вертолет, 2 266 беспилотников, 381 ЗРК, 5 876 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина РСЗО, 3 485 орудий и минометов, а также 6 645 единиц специальной автотехники.

Также в МО РФ заявили, что ВС РФ овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов