В МО РФ раскрыли, какие украинские объекты стали целью высокоточных ударов за последние сутки

Кроме того, российские военные уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в Одесской области, добавили в Минобороны России.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Вооруженные силы РФ поразили за сутки все назначенные объекты военного управления, системы энергетики Украины, арсеналы с иностранным вооружением, сообщил на брифинге 18 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также, по его словам, российские военные в ходе наступления овладели Горобьевкой в Харьковской области и сорвали попытку атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками в районе Кисловки. Представитель российского военного ведомства перечислил потери украинской стороны в живой силе и технике на Купянском направлении - это более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в Херсонской области, а также взводу американских РСЗО HIMARIS в ДНР, а в районе Палиевки в Одесской области российские военные уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины.

Ранее Минобороны России показало кадры стрельбы из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» на полигоне ВВО, где идет подготовка мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов