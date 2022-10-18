Армия ВС РФ овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области В районе населенного пункта Кисловка российские военные сорвали попытку атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Вооруженные силы России овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «На Купянском направлении подразделения Российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины», - отметил он. Конашенков рассказал, что в районе населенного пункта Кисловка российскими войсками была сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. Противник был отброшен на исходные позиции. «Потери ВСУ на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа», - заключил Игорь Конашенков. Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили за сутки все назначенные объекты военного управления, системы энергетики Украины, арсеналы с иностранным вооружением. Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика