Укол «Рапирой»: опубликованы кадры стрельбы резервистов из МТ-12 на полигоне ВВО
На полигоне в Хабаровском крае проходит подготовка мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Резервисты учатся вести огонь по целям из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».
Задача этого буксируемого орудия - борьба с бронетехникой. Минобороны России публикует кадры, на которых показан процесс заряжания и стрельбы артиллеристов из «Рапиры».
Военнослужащие вели огонь по целям, имитирующим «вражеские» танки на дальности до километра. Также мобилизованные выполнили задачи по корректировке огня и провели боевое слаживание в составе артиллерийских расчетов.
Ранее Минобороны России показало кадры занятий по боевой подготовке экипажей танков и других боевых бронированных машин в темное время суток. Занятия проходят в тыловой зоне специальной военной операции.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов