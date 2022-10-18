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Укол «Рапирой»: опубликованы кадры стрельбы резервистов из МТ-12 на полигоне ВВО

10:40 18.10.2022
Мобилизованные военнослужащие вели стрельбу по целям, имитирующим танки противника, на дальности до 1 000 метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне в Хабаровском крае проходит подготовка мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Резервисты учатся вести огонь по целям из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

Задача этого буксируемого орудия - борьба с бронетехникой. Минобороны России публикует кадры, на которых показан процесс заряжания и стрельбы артиллеристов из «Рапиры».

Военнослужащие вели огонь по целям, имитирующим «вражеские» танки на дальности до километра. Также мобилизованные выполнили задачи по корректировке огня и провели боевое слаживание в составе артиллерийских расчетов.

Ранее Минобороны России показало кадры занятий по боевой подготовке экипажей танков и других боевых бронированных машин в темное время суток. Занятия проходят в тыловой зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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