Укол «Рапирой»: опубликованы кадры стрельбы резервистов из МТ-12 на полигоне ВВО

Мобилизованные военнослужащие вели стрельбу по целям, имитирующим танки противника, на дальности до 1 000 метров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне в Хабаровском крае проходит подготовка мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Резервисты учатся вести огонь по целям из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

Задача этого буксируемого орудия - борьба с бронетехникой. Минобороны России публикует кадры, на которых показан процесс заряжания и стрельбы артиллеристов из «Рапиры».

Военнослужащие вели огонь по целям, имитирующим «вражеские» танки на дальности до километра. Также мобилизованные выполнили задачи по корректировке огня и провели боевое слаживание в составе артиллерийских расчетов.

Ранее Минобороны России показало кадры занятий по боевой подготовке экипажей танков и других боевых бронированных машин в темное время суток. Занятия проходят в тыловой зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов