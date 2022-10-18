Власти Киева заявили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры

По словам Виталия Кличко, в настоящий момент частично ограничена подача электроэнергии и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ударов в столице повреждены два объекта критической инфраструктуры. В настоящее время работают сотрудники экстренных служб.

«Повреждены два объекта критической инфраструктуры. Идет ликвидация чрезвычайной ситуации. На местах работают аварийно-спасательные службы», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в настоящий момент частично ограничена подача электроэнергии и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. Он добавил, что в некоторых домостроениях возможны понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачность воды.

Также Кличко рекомендовал жителям Киева максимально экономить электричество и воду, не включать мощные электроприборы, а также сделать запасы питьевой воды.

Сегодня воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Местных жителей попросили укрыться в ближайших убежищах.