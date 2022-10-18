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Разрушенные квартиры и 13 погибших: что известно о катастрофе Су-34 в Ейске

Андрей Аркадьев
Ярослава Коценко
13:23 18.10.2022
В Ейске приступили к обследованию жилого дома, в который накануне вечером врезался истребитель-бомбардировщик. Территория вокруг девятиэтажки огорожена, выставлено оцепление. По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жилой дом пострадал при крушении самолета Су-34. Детский сад находится прямо за зданием, рядом школа. К счастью, из детского сада на момент происшествия детей уже забрали родители, а в школе всех успели вовремя эвакуировать, и обошлось без пострадавших. На месте всю ночь работали экстренные службы.

В полночь власти Краснодарского края сообщили, что пожар после крушения самолета Су-34 полностью потушен. Угрозы обрушения дома нет. Центральная часть девятиэтажки с первого до последнего этажа практически полностью выгорела, огнем повреждены 72 квартиры. Уже утром начала работать тяжелая техника.

Всех эвакуированных разместили в гостиницах, пансионатах и пунктах временного размещения в самом Ейске. Волонтеры также продолжают работу. На базе Дома культуры развернули пункт приема гуманитарной помощи: неравнодушные люди приносят теплые вещи, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, все то, что может пригодиться пострадавшим.

Как сообщили в Минобороны России, полет был учебно-тренировочный. Су-34 взлетал с военного аэродрома Южного военного округа без боекомплекта. На кадрах видно, как у самолета сначала вспыхивает двигатель, он начинает резко терять высоту. Летчики в последний момент успевают катапультироваться. На помощь им бросаются прохожие.

По поручению Владимира Путина в Ейск экстренно вылетели министры МЧС и здравоохранения. Вместе с главой региона они осмотрели место происшествия и провели оперативное совещание.

«Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекления. Никакого взрыва не было. Есть повреждение дома, оно характерное, но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди», - рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

На эту минуту известно о 13 погибших. Пострадавших доставили в больницы. Четверых пострадавших с тяжелыми ожогами, включая двоих детей, доставили санавиацией в Краснодар. Семьям погибших и пострадавшим окажут всю материальную помощь. Пока решается вопрос о восстановлении дома.

«Будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен либо мы будем покупать квартиры и размещать их в новых квартирах», - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Окончательные причины происшествия будут установлены в ближайшее время, расследованием занимаются Следственный комитет и военная прокуратура. В качестве основной версии трагедии рассматривают техническую неисправность воздушного судна.

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