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Опубликовано видео разрушений «Северного потока»

Максим Крюков
10:48 18.10.2022
По словам эксперта из Норвегии, повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы.
© Видео: luvyall22, Twitter © Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
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Шведские журналисты совместно с экспертами из Норвегии побывали в Балтийском море на 50-метровом участке «Северного потока», где была совершена диверсия с подрывом газопровода. Об этом сообщает шведская газета Expressen, опубликовавшая первые кадры с места происшествия.

© luvyall22, Twitter

Власти Швеции и Дании дали разрешение на проведение подводной съемки на глубине 80 метров в Балтийском море.

«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы», - заявил оператор беспилотника, норвежец Тронд Ларсен.

Он добавил, что по одной из версий вдоль трубы образовалась длинная трещина. Ларсен также рассказал, что на дне найдены обломки, напоминающие части трубопровода. Как отметило издание, сила взрыва, которая была зафиксирована сейсмологическим оборудованием, «была эквивалентна землетрясению в 2,3 балла по шкале Рихтера».

© luvyall22, Twitter

На фотографиях видно, что некоторые фрагменты трубы имеют ровные острые края, на других металл сильно деформирован.

© luvyall22, Twitter

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая на открытии «Российской энергетической недели», заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» являются актом международного терроризма, который направлен на то, чтобы заставить людей закупать энергию по более высоким ценам. По его словам, атака на газопроводы стала опаснейшим прецедентом. Его исполнители стремятся разорвать связь России и Евросоюза.

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