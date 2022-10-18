Опубликовано видео разрушений «Северного потока»
По словам эксперта из Норвегии, повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы.
© Видео: luvyall22, Twitter © Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
Шведские журналисты совместно с экспертами из Норвегии побывали в Балтийском море на 50-метровом участке «Северного потока», где была совершена диверсия с подрывом газопровода. Об этом сообщает шведская газета Expressen, опубликовавшая первые кадры с места происшествия.