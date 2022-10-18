Житель Ейска рассказал о том, как спас своего сына-инвалида после падения Су-34

Парень-инвалид ждал своих родителей у соседнего подъезда - они вместе планировали поход в магазин.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Один из жильцов дома в Ейске, где произошло крушение самолета, рассказал, как спас своего сына. Парень-инвалид ждал своих родителей у соседнего подъезда - они вместе планировали поход в магазин. Об этом «Звезде» рассказал сам мужчина.

«Я сначала думал, ракета прилетела. Я военный, я никогда не видел взрывов такого цвета. Оранжевый цвет при прилете не бывает. Потом, когда выбежал, увидел обломки. Я тела не нашел, понял, что он жив», - поделился мужчина.

Ранее были опубликованы кадры многоэтажного дома в Ейске после крушения истребителя-бомбардировщика Су-34. Напомним, трагедия произошла накануне вечером. По последним данным, число погибших в результате падения самолета увеличилось до 13 человек. Среди них трое детей.

В МЧС России сообщили, что спасатели завершили разбор завалов многоэтажки. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 68 человек, более 360 были эвакуированы.