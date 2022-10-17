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Троих пострадавших при крушении Су-34 в Ейске готовят к транспортировке в Краснодар

Анна Касаткина
23:37 17.10.2022
В районной больнице Ейска находятся 15 пострадавших, рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Троих пострадавших при крушении Су-34 в Ейске готовят к транспортировке в Краснодар
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Троих пострадавших при ЧП с падением самолета в Ейске доставят санавиацей в Краснодар. Об этом сообщила вице-губернатор края Анна Минькова.

По ее словам, в районной больнице Ейска сейчас находятся 15 пострадавших, четверо — двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. У всех пациентов диагностировано отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей, уточнила Минькова.

«Один пациент с 70-ю процентами ожогов тела заинтубирован и будет доставлен бортом санавиации в Краснодар... Двое пациентов, скорее всего, мы сейчас их тоже готовим к транспортировке, будут доставлены в Краснодар санавиацией», — сказала вице-губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Самолет Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, упал при наборе высоты во двор жилого дома в Ейске. По словам летчиков, которые успели катапультироваться, у самолета загорелся один из двигателей. В результате падения пожар вспыхнул в рядом стоящей девятиэтажке.

По последним данным, погибли два человека, еще 25 пострадали. По факту крушения возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты и военные следователи.

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