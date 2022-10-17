В Сербии допустили введение санкций против России в связи с давлением Запада

По словам министра энергетики Сербии, решение по ограничительным мерам в отношении РФ будет принимать новое правительство страны, которое должно быть сформировано до конца октября.

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Страны Запада усилили давление на власти Сербии, чтобы добиться присоединения Белграда к введению санкций в отношении России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Прогресс в переговорах о вступлении Сербии должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России», - следует из принятого комитетом документа, в котором содержится и требование пересмотреть в противном случае выделение Сербии всех дотаций со стороны Евросоюза.

Напомним, Сербия оказалась в числе проголосовавших за антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«У меня нет никакой дилеммы относительно сербской позиции. Место Сербии - в Европе. Официально или нет, прямо или косвенно Сербия заявляет, что мы движемся к евроинтеграции. Поэтому мы должны согласовать свою политику с ЕС... Никто не говорит, что у нас больше не будет друзей в Российской Федерации, но, с другой стороны, ее политика практически захватническая, и это нельзя поддержать», - заявила в интервью сербскому Euronews вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Она также отметила, что решение по ограничительным мерам в отношении России будет принимать новое правительство страны, которое должно быть сформировано до конца октября текущего года.

Кроме того, президент страны Александр Вучич больше не исключает введения рестрикций против России. В своем обращении к нации глава республики заявил, что «Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против России до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность». Отметим, что ранее подобных заявлений сербский лидер не делал.

Накануне глава МВД Сербии Александр Вулин назвал Россию гарантом существования своей страны. По мнению министра, Сербия оказалась в сложном положении из-за давления со стороны европейских партнеров, которые требуют поддержать санкции против России, чего Белград категорически делать не желает.