Глава МВД Сербии назвал Россию гарантом существования своей страны

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Дружеские отношения с Россией - это залог существования Сербии на европейской карте. О важности российско-сербских отношений глава МВД республики Александр Вулин заявил в интервью газете «Новости».

«Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии. Отношения с Россией, Китаем и другими свободными странами — это будущее Сербии», — заявил сербский министр.

По мнению министра, Сербия оказалась в сложном положении из-за давления со стороны европейских партнеров, которые требуют поддержать санкции против России, и чего Белград категорически делать не желает.

«Чем раньше мы примем то, что они нас не хотят и что нам там не место, тем лучше для нас. Отношение к Европейскому союзу — это вопрос не эмоций, а рациональных решений», — резюмировал Вулин.

Ранее сообщалось, что поддержка антироссийских санкций стала одним из условий для вступления Сербии в ЕС.