Сербия и Венгрия оказались в числе проголосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН
Среди голосовавших в Генассамблее Организации Объединенных Наций за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия.
Кроме того, как передает РИА Новости, за резолюцию голосовали такие партнеры Российской Федерации, как Бразилия и Науру.
По очевидным причинам за резолюцию проголосовали США, Британия, Украина, страны Балтии, а также еще 133 страны.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признает референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. В документе говорится о поддержке ООН «суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины» в признанных на международном уровне границах. За принятие резолюции проголосовали 143 государства, 35 воздержались. Пять стран проголосовали против: Российская Федерация, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.