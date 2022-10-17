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Данные платформы ООН: более 80% украинского зерна ушло в развитые страны

Сергей Лебедев
04:22 17.10.2022
Западные государства почти вдвое нарастили закупки.
Данные платформы ООН: более 80% украинского зерна ушло в развитые страны
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Страны с развитой экономикой в июне и июле этого года стали главными покупателями зерна из Украины. На них пришелся 81% от всех поставок. При этом западные государства почти вдвое нарастили закупки, если сравнивать с прошлым годом. Они приобрели зерна почти на 625 миллионов долларов.

«Одновременно остальной мир сократил закупки почти в семь раз — до 146 миллионов долларов против 967 миллионов долларов», - следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.

Напомним, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. 

Недавно помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что часть продуктовой сделки, которая касается поставок удобрений, «абсолютно не выполняется». Он отметил, что удобрения могут быть поставлены в беднейшие страны, но этого не происходит

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