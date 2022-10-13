Ушаков заявил, что вторая часть продуктовой сделки не выполняется
Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что вторая часть продуктовой сделки, которая касается поставок удобрений, «абсолютно не выполняется». Он отметил, что удобрения могут быть поставлены в беднейшие страны, но этого не происходит.
«Вторая часть этой сделки совершенно не выполняется, и мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тысяч тонн удобрений находится в различных европейских портах и их никто пока забрать не может, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран. Но пока доступа к этим удобрениям они не получают», - заявил Ушаков.
Ранее заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев отмечал, что украинское зерно не идет в страны Африки. Также не выполняется соглашение о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Эти факты дают повод сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом.
Напомним, 22 июля в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.