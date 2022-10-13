Ушаков заявил, что вторая часть продуктовой сделки не выполняется

В европейских портах находится около 300 тысяч тонн удобрений, которые могли бы быть направлены в беднейшие страны.

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Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что вторая часть продуктовой сделки, которая касается поставок удобрений, «абсолютно не выполняется». Он отметил, что удобрения могут быть поставлены в беднейшие страны, но этого не происходит.

«Вторая часть этой сделки совершенно не выполняется, и мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тысяч тонн удобрений находится в различных европейских портах и их никто пока забрать не может, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран. Но пока доступа к этим удобрениям они не получают», - заявил Ушаков.

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев отмечал, что украинское зерно не идет в страны Африки. Также не выполняется соглашение о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Эти факты дают повод сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом.

Напомним, 22 июля в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.