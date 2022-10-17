Россия исключила демилитаризацию ЗАЭС и периметра станции

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Россия полностью исключает демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг станции, стратегический объект не останется без охраны. С таким заявлением выступил заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

«Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления вооруженных сил Украины», - цитирует РИА Новости заявление российского представителя.

При этом, Воронцов добавил, что Москва в принципиальном плане поддерживает инициативу главы МАГАТЭ о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг АЭС. Замглавы российской делегации напомнил, что ЗАЭС - крайне важный объект и поэтому Росгвардия будет и дальше охранять его.

Ранее стало известно, что Запорожская атомная электростанция перешла на работу по российским стандартам. До этого президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты ЗАЭС. Также российский лидер назначил управляющего станцией. Им стало акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Кроме того, правительству РФ поручено определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности ЗАЭС.