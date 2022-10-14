В стране и мире Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам Алексей Курильченко Станция стала частью российской компании «Росэнергоатом». © Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Запорожская атомная электростанция перешла на работу по российским стандартам. Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга. «Запорожская АЭС уже ведет работу по российским стандартам, потому что назначена эксплуатирующая организация указом президента Российской Федерации. Естественно, Запорожская атомная станция - это уже часть российской компании "Росэнергоатом", уже перешла под юрисдикцию РФ. Будет выплачиваться уже заработная плата от РФ, раньше выплачивалась от компании НАЭК, даже несмотря на то, что мы контролировали эту территорию», - заявил Волга после церемонии инаугурации губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции. Также российский лидер назначил управляющего Запорожской АЭС. Им стало акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Кроме того, правительству РФ поручено определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности ЗАЭС. Экспертное мнение и аналитика