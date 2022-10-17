МО Белоруссии: в Прибалтике отрабатывают наступление на Союзное государство

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В Прибалтике отрабатывается создание наступательных группировок с целью применения их на белорусском и российском направлениях. Об этом на брифинге для иностранных военных дипломатов заявил начальник Департамента военного сотрудничества Минобороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко.

«Страны Балтии делают упор на совершенствование военной инфраструктуры, повышения возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований. Анализ подготовки национальных вооруженных сил и иностранных формирований показывает, что отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях», - сказал Ревенко, видео с выступлением которого опубликовано в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

Он добавил, что группировку Союзного государства начинают задействовать, если уровень угрозы достигает нынешнего уровня. Как утверждает Лукашенко, в Киеве не просто обсуждают, а планируют нанести удары по белорусской территории.