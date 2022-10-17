Армия Совбез Белоруссии: совместная с РФ группировка размещается пока в неполном составе Анна Назайкина Решение о полном развертывании могут принять в случае соответствующего развития событий, заявили в СБ. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В белорусском Совбезе сообщили, что региональная группировка войск на данный момент развертывается в неполном составе. Однако, по словам госсекретаря СБ республики, решение о полном развертывании могут принять в случае соответствующего развития событий. «Да, региональная группировка войск действительно начала сосредоточение на территории Беларуси. Поэтапное, в неполном составе ее размещение. В дальнейшем жизнь покажет, в полном масштабе ее развернуть или нет», - приводит слова Александра Вольфовича БелТА. Ранее, 10 октября, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что будет развернута совместная региональная группировка войск. Экспертное мнение и аналитика